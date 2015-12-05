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Dünya

ABD: Esad ile muhalifler işbirliği yaparsa IŞİD'in işi birkaç ayda bitebilir

John Kerry, siyasi geçiş süreci kapsamında, Esad güçlerinin de, IŞİD’e karşı savaşabileceğini belirtti

05 Aralık 2015 10:39

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile politik bir geçiş süreci anlaşmasına varılarak, Suriye ordusunun da IŞİD’e karşı mücadele etmeye başlamasının, örgütün sonunun gelmesini hızlandıracağını söyledi. Kerry, "Siyasi bir geçiş süreci anlaşması ile Suriye ordusu ve muhalif güçlerin oluşturacağı IŞİD'e karşı birleşik cephe ordusu, örgütün işini birkaç ayda bitirebilir" dedi.

IŞİD ile mücadelede yalnızca hava saldırıları ile başarıya ulaşılamayacağını belirten Kerry, Suriye içinde kara gücü de oluşturulması gerektiğini, siyasi geçiş süreci kapsamında, Esad güçlerinin de, IŞİD’e karşı savaşabileceğini belirtti.

Belgrad’da düzenlenen AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) toplantısının arından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kerry, “Siyasi bir geçiş süreci anlaşması ile Suriye ordusu ve muhalif güçlerin oluşturacağı IŞİD’e karşı birleşik cephe ordusu, örgütün işini bir kaç ayda bitirebilir. Suriye ordusu, muhalif güçler, ABD ve koalisyon güçleri ile Rusya, IŞİD’i yok edebilir. Bu iş yalnızca hava saldırıları ile yapılamaz” diye konuştu.

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