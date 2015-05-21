'ABD El Nusra'yı vurdu, 17 Türk hayatını kaybetti'

Suriye’nin İdlib kentini ele geçirerek, ülkenin kuzeyinde ağırlığını artıran El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi, ABD’ye ait uçakların Halep ve İdlib’teki karargâhlarını hedef aldığını duyurdu. Örgütün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, saldırılarda İdlib’e bağlı Kansafra ve Halep’e bağlı Tavame’de köylerindeki karargâhlarının hedef alındığı açıklandı. Açıklamada, Hatay’a bağlı Reyhanlı’daki Cilvegözü Sınır Kapısı’na sadece 10 kilometre mesafede bulunan Tavame’de 17 Türk militanın öldüğü ve 50 kişinin de yaralandığı bildirilirken Kafansa’daki bilançoya dair açıklama yapılmadı.

Yerel kaynaklar, El Nusra Cephesi’nin Kafansa’da hedef alınan bina etrafında yoğun güvenlik önlemi alındığını ve kimsenin yaklaştırılmadığını bildirdi. Halep’te ölen Konya nüfusuna kayıtlı Mehmet Emin Kıyak’a ait olduğu öne sürülen fotoğrafını da yayınlayan örgüt, ölen diğer Türk militanların Bingöl, Van, Adıyaman ve Kayseri nüfuslarına kayıtlı olduğunu açıkladı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Halep’teki üsse yönelik saldırıda Türk vatandaşı El Nusra Cephesi militanlarının öldüğünü doğruladı.