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Dünya

Hizbullah, El Nusra'yı vurdu

Suriye lideri Beşar Esad'ın müttefiki olan Hizbullah Suriye'deki iç savaşa yüzlerce militanını yolladı

07 Mayıs 2015 11:09

Lübnan'daki Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah, örgütün Suriye sınırındaki Nusra Cephesi militanlarına saldıracağını söyledi. Bu açıklamadan bir süre sonra El Manar televizyonu, Hizbullah'ın Suriye sınırındaki dağlardaki El Nusra hedeflerini vurduğunu bildirdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Nasrallah Kalamun Dağları'nda bulunan Nusra Cephesi militanlarının hedef alınacağını söylerken, zamanlama konusunda ayrıntı vermedi.

Nasrallah, Suriye'deki Hizbullah militanlarına bir dizi saldırı düzenleyen El Nusra'nın kabul edilemez bir tehdit olduğunu vurguladı.

Suriye lideri Beşar Esad'ın müttefiki olan Hizbullah Suriye'deki iç savaşa yüzlerce militanını yolladı.

Nasrallah, Nusra Cephesi saldırılarının Lübnan'ın güvenliğine yönelik kabul edilemez bir tehdit olduğunu ve "radikal adımlar" gerektirdiğini söyledi.

 

'Gerekeni yapacağız'

 

Nasrallah, "Lübnan devletinin bu sorunu çözme kabiliyeti yok. Dolayısıyla gerekeni biz yapacağız ve sorumluluğu alacağız" dedi.

Hizbullah lideri "Operasyonlara başladığımızda bile duyuru yapmayacağız." diye de ekledi.

Lübnan sınırının büyük kısmı geçen yıl Hizbullah militanlarının destek verdiği Suriye Ordusu tarafından geri alınmıştı.

Ancak bölgedeki cihatçı güçler saldırılarına devam etti.

Lübnanlı yetkililer, militanların elinde aralarında polis ve askerlerin olduğu çok sayıda rehine bulunduğunu söylüyor.

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