ABD Dışişleri'nden Osman Kavala çağrısı: Serbest bırakılmalı

Açıklamada Türkiye'ye 'uluslararası sorumlulukları' hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu hafta itibariyle Türk hayırsever ve sivil toplum lideri Osman Kavala hiçbir suçtan hüküm giymeden bin gününü hapiste geçirmiştir. ABD uluslararası sorumluluklara ve zorunluluklara saygı duymanın önemini hatırlatıyor. Türkiye'den adalet ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığına uyması, Osman Kavala'yı serbest bırakması, bu sırada davasının adil, şeffaf ve hızlı biçimde sonuçlandırılması için çağrıda bulunuyoruz."

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