ABD Dışişleri'nden Osman Kavala çağrısı: Serbest bırakılmalı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den bin gündür hüküm giymeden hapiste tutulan iş inanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması gerektiğini belirtti.
Sivil toplum aktivisti, iş insanı ve Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Gezi davasında beraat etmesinin hemen ardından üç yıldır açık tutulan, daha önce tahliyesine karar verilen soruşturma dosyası üzerinden yeniden tutuklanmıştı.
1000. gündür cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'nda açıklama geldi.
"Osman Kavala serbest bırakılmalı"
Açıklamada Türkiye'ye 'uluslararası sorumlulukları' hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:
"Bu hafta itibariyle Türk hayırsever ve sivil toplum lideri Osman Kavala hiçbir suçtan hüküm giymeden bin gününü hapiste geçirmiştir. ABD uluslararası sorumluluklara ve zorunluluklara saygı duymanın önemini hatırlatıyor. Türkiye'den adalet ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığına uyması, Osman Kavala'yı serbest bırakması, bu sırada davasının adil, şeffaf ve hızlı biçimde sonuçlandırılması için çağrıda bulunuyoruz."
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