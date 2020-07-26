Kendisi için kullanılan 1000 sözcükle Osman Kavala'nın portresi yapıldı; birinci kelime 'vicdan' oldu

T24 Haber Merkezi

Sivil toplum aktivisti, iş insanı ve Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala bugün (27 Temmuz 2020 Pazartesi) cezaevinde tek başına kaldığı hücrede 1000. gününü doldurdu.

Gezi Parkı davasında 840 gün sonra gelen beraat kararı eşliğindeki tahliye kararı uygulanmadan bu kez “casusluk” iddiasıyla tutuklanan Osman Kavala tam 1000 gündür cezaevinde.

Osman Kavala'nın tutukluluğun 1000 gününde arkadaşları, sevenleri, sayanları onu bir sözcükle tarif etti. En çok kullanılan sözcükler "Vicdan ve Vicdanlı" (48), "Mütevazı ve Tevazu" (44), İyilik ve İyi (30), İnsan (28), Nezaket (19), Umut (17), Diğerkâm (14), Dayanışma (13), Zarafet (11) ve Özgürlük (11) oldu.

1000 kişinin katıldığı ankete, birden fazla sözcükle katılanlar da oldu. Ahmet Ümit "Haksızlığa uğramış çağdaş Don Kişot", Leman S. Darıcıoğlu "Alan açmak", Peter Balakian "Devasa-İnsanlık", Zafer Kıraç "Dikkatli , yetenekli", Sare Çankaya "Niye uçmuyor İnci? Uçar birgün...", Elazar Barkan "Liderlik Empati", Ayşe Gül Altınay "Yürek açıklığı, nezaket, saygı", Baskın Oran "Bir aziz oldu", M. Yaşar Yılmaz "Her görevi küçük, büyük demeden üstlenir", Aydın Hekimoğlu "Kavalalı Bedrettin" yazdı.

11 kişinin "Mavi," 5 kişinin "Anadolu" sözcükleriyle tarif ettiği Osman Kavala'yı, son romanı Delibo'da ana karakterine Yusuf Kavala ismini vererek selamlayan Murat Uyurkulak, "Beynelmilel" sözcüğüyle anlattı. Gazeteci Melis Alphan 'ışık', Stella Ovadia "Luzio" yani "Işıksaçan", Özgür Mumcu ise 'diğerkâm' sözcüklerini seçerken, Serdar Aksoy 'Commodore 64' diyerek Türkiye'nin ilk kez Kavala'yla tanıdığı kişisel bilgisayarı hatırlatmış oldu.