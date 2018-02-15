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Politika

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'de (2) 

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson akşam saatlerinde Ankara'ya geldi

15 Şubat 2018 21:21

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson akşam saatlerinde Ankara\'ya geldi. Tillerson, bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Tillerson\'ın Ankra\'ya gelişi nedeniyle Ankara Esenboğa Havaalanı\'ndan yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bakan Tillerson\'un korumaları, havaalanında basın mensuplarının kameraları ve çantaları ile buradaki ambulansları köpekler ile aradı. Bu arada bazı basın mensupları Türkiye\'de Amerikan polisleri tarafından arandıkları için bu duruma tepki gösterdi. 


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