ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İstanbul'da patrikhane ve cami ziyareti

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'da bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Pompeo’yu patrikhanenin girişinde Fener Rum Patriği Bartholomeos karşıladı. Bir süre patrikhaneyi gezerek yetkililerden bilgi alan Pompeo, daha sonra buradan ayrıldı. Pompeo, Türkiye'yi ziyaret amacını soran gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Pompeo, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaretinin ardından Fatih'te bulunan Rüstem Paşa Camii'ne geldi. Pompeo'ya eşi Susan Pompeo da eşlik etti.

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Pompeo, çıktığı uluslararası tur kapsamında bugün Türkiye'ye geldi. Pompeo'nun Türkiye programında yalnızca İstanbul'da kilise ziyareti ve dini liderlerle görüşme yer alıyor.