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Dünya

Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Ankara’nın adımlarının agresif olduğu konusunda Macron'la hemfikiriz

17 Kasım 2020 12:16

T24 Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye gelmeden önce Fransa'ya yaptığı ziyaretin ardından son gelişmelerle ilgili olarak "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Türkiye'nin son adımlarının oldukça agresif olduğunda hemfikiriz" dedi. 

Le Figaro gazetesine konuşan Pompeo, son zamanlarda Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar, Libya ve Doğu Akdeniz gerilimlerini hatırlattı. Pompeo, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Türkiye'nin son dönemdeki adımlarının agresif olduğu konusunda hemfikiriz" dedi. 

Pompeo, "Avrupa ve ABD birlikte çalışarak Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı bu tarz adımların insanların çıkarına olmadığı konusunda ikna etmeli" dedi. 

Türkiye'nin kullanımını arttırdığı askeri kapasitesinin bir endişe oluşturduğunu söyleyen Pompeo, Türkiye'nin NATO'daki varlığı ya da ABD'nin İncirlik Hava Üssü'nün durumu hakkında bir yorum yapmadı. 

Pompeo, çıktığı uluslararası tur kapsamında bugün Türkiye'ye geldi. Pompeo'nun Türkiye programında yalnızca İstanbul'da kilise ziyareti ve dini liderlerle görüşme yer alıyor. 

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