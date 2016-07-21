ABD Dışişleri Bakanı Kerry: Fethullan Gülen'le temas kurmadık

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik iki ana soruşturmada 1 numaralı şüpheli olarak gösterilen ve Türkiye'nin iadesini istediği Fethullah Gülen’le iletişim halinde olmadıklarını belirterek, bunun ‘uygunsuz’ olacağını ifade etti.

ABD’nin, Türkiye’nin cuma gecesi meydana gelen darbe girişimini bastırmasını desteklediğini kaydeden ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, “Bildiğim kadarıyla, Bakanlık’taki hiç kimse Gülen’le temas kurmadı ve bu koşullar altında Bakanlığın onunla iletişim kurması için hiçbir sebep yok” dedi.