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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, darbe girişiminin ardından ilk kez Türkiye'ye geliyor

ABD ile Türkiye arasında Fethullah Gülen'in iadesine dair tartışma devam ediyor

04 Ağustos 2016 13:51

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Ağustos sonunda Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Kerry Ağustos sonuna doğru Türkiye'ye geliyor. Ziyaretin 21 Ağustos veya sonrası gerçekleşmesi bekleniyor.

Türkiye son dönemde Fetullah Gülen’in iadesi için Washington yönetimi nezdindeki baskısını yoğunlaştırmıştı. Kerry'nin Türkiye'deki temaslarında da iade konusu ele alınacak.

Hürriyet'e konuşan diplomatik kaynaklar Türkiye’yi ziyaret edecek ismin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden veya Dışişleri Bakanı Kerry olabileceğini söylemişti. 

Ankara’ya gelen, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la görüşmesinin yanı sıra darbecilerin bombaladığı TBMM’yi ziyaret edip Başbakan Binali Yıldırım tarafından kabul edilen ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford, temasları sırasında Gülen’e dair Türk yaklaşımını Washington yönetimine ileteceği sözü verdiğini söylemişti.

 

"Türkiye'ye teslim etsinler tartışmalar bitsin"

 

Dunford’a ABD’nin Gülen’i iade etmesini beklediklerini, aksi takdirde iki ülke ilişkilerinde ciddi sıkıntı yaşanacağı mesajını veren Başbakan Yıldırım ise önceki gün CNN Türk yayınında, “Bu tartışmaları ABD’nin sona erdirmesi için eline altın bir fırsat geçti. Darbenin görünen ismini Türkiye’ye teslim eder, o zaman bu tartışmalar ortadan kalkmış olur. Böylelikle iki stratejik ortak arasında sıkıntı kalmamış olur. Üst düzey bir ABD’li yetkili Türkiye’ye ziyaret yapacak. Gelip görsünler” demişti. 

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