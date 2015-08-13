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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı: Çin ve Rusya büyük olasılıkla maillerimi okuyor

John Kerry 'maillerimi, Çin ve Rusya'nın okuyor olma ihtimalini bilerek yazıyorum' dedi

13 Ağustos 2015 19:02

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Çin ve Rusya'nın 'büyük olasılıkla' kendisinin maillerini okuduğunu söyledi. 

CBS’e konuşan Kerry, program sunucusu Scott Pelley’nin, “Maillerinizin Çin ve Rusya tarafından okunduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna verdiği yanıtta, “Cevabım bunun büyük ihtimalle olduğu. Bu olasılıkların dışında değil ve biliyoruz ki son günlerde ABD çıkarlarına birkaç saldırı düzenlediler” ifadesini kullandı. Pelley’nin aynı sorunun üzerinde durması üzerine ise Kerry, “Bu çok muhtemel. Ben kesinlikle yazacaklarımı bunun farkında olarak yazıyorum” dedi.

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