Hamaney'in sözleri Kerry'yi tedirgin etti



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in tarihi nükleer anlaşmanın ardından ABD'yi hedef alan sözlerini ‘son derece tedirgin edici' bulduğunu söyledi. Kerry El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada “Şu anda bu sözlerden ne anlam çıkarılabileceğini bilmiyorum. Elimden sadece olduğu gibi kabul etmek ve onun tutumunun bu olduğunu söylemek gelir”, dedi.

Hamaney hafta sonunda yaptığı konuşmada nükleer anlaşmanın ABD'nin ‘kibirli' politikası karşısındaki tutumlarını değiştirmeyeceğini ve Filistin topraklarıyla, Yemen, Irak, Lübnan, Suriye ve Bahreyn'e verdikleri desteğin hiçbir zaman son bulmayacağını söylemişti.

Birçok bölge ülkesi İran'ı, siyasi, mali ve silah yardımı yaparak Bahreyn, Yemen ve Lübnan gibi ülkeler üzerinde, nüfuz tesis etmeye çalışmakla suçluyor. ABD Dışişleri Bakanı Kerry, ABD'nin Arap müttefiklerinin bu tehdide birlikte karşı koyabilecek güçte olduğunu söyledi.

İran'ın nükleer programıyla ilgili tarihi anlaşmaya varılmasından sonra Batı ülkeleri ile İran arasında normal ilişkilere geçilebilmesi için çalışma başlatıldı. Anlaşmada İran'ın nükleer geliştirme programını küçültmesi karşılığında yaptırımların kademeli olarak kaldırılması öngörülüyor. Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel ekonomik ilişkileri geliştirme imkânlarını görüşmek üzere İran'a gitmişti. Önümüzdeki hafta da Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius devlet başkanı Hasan Ruhani ile görüşmek üzere Tahran'ı ziyaret edecek.