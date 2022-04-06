ABD’den 'yeni Omicron varyantı' açıklaması: Aşılar yeterli değil

ABD'nin önde gelen sağlık kurumlarından Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Covid-19'un en çok mutasyona uğrayan Omicron varyantının alt türü ile ilgili bir açıklama yaparak, şu an kullanılmakta olan Covid-19 aşılarının Omicron varyantının alt türü olan Omicron BA.2’ye denk olmadığı belirtti.

Yapılan açıklamada üçüncü doz Koronavirüs aşısının hastalığın ağır geçmesine karşı koruma sağladığı da belirtildi. Konuyla ilgili açıklama FDA’nın uzmanlarla hatırlatıcı doz Covid-19 aşılarının takvimi ile ilgili görüşmeler sırasında yapıldı.

Bugün gerçekleşen toplantı öncesinde FDA, Koronavirüs aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlara karşı güncellenmesi gerektiğini duyurmuştu. Kurumun danışma komitesi, mevcut Koronavirüs aşılarının güncellenmesi gerektiğini açıklarken, Pfizer/BioNTech ve Moderna yeni Koronavirüs aşıları için incelemelerin devam ettiğini duyurmuştu.