ABD'den dünyada Covid-19 üzerine çalışan sağlık çalışanlarına çağrı: Burada çalışmak için başvurabilirsiniz

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ABD Dışişleri Bakanlığı, bir açıklama yayımlayarak dünya çapında özellikle yeni tip Koronavirüs (Covid-19) üzerine çalışan sağlık çalışanlarını ülkelerine çalışmak için çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD'de çalışmak isteyen ve özellikle Covid-19 tedavisinde uzmanlaşan sağlık çalışanlarının yakınlarındaki büyükelçilik ya da konsolosluğa vize için başvuru yapması önerildi. ABD'de bulunan yabancı sağlık çalışanlarının da vizelerini uzatabilecekleri belirtildi.

Bakanlık'tan yapılan çağrı şu şekilde:

"ABD'de iş için ya da değişim ziyaretçisi (H ya da J tipi vize) olmak üzere çalışmak isteyen, özellikle Covid-19 tedavisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarını yakınlarındaki büyükelçilik ya da konsolosluk ile vize randevusu için iletişime geçmeye çağırıyoruz.

J-1 programı kapsamında hâlihazırda ABD'de çalışan yabancı sağlık çalışanları da sponsorlarıyla iletişime geçip program sürelerini uzatabilir"

ABD, dün artan vakalarla birlikte dünyada yeni tip Koronavirüs'ün en çok görüldüğü ülke oldu. ABD'de şu anda 82 binin üzerinde Koronavirüs vakası görülürken binden fazla insan da hayatını kaybetti.

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