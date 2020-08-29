ABD'deki üniversitelerde vaka sayısı yükselmeye devam ederken belediyeler çareyi barları kapatmakta arıyor

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ABD'de yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birçok üniversite kampüsünde yeni tip Koronavirüs hızla yayılırken, birçok üniversite kasabası salgınla mücadele için barların erken kapantılmasına veya daha kısa saatler açık kalması karar verdi.

Missouri Üniversitesi'nde 300'den fazla öğrencinin Koronavirüs'e yakalandığının açıklanmasının ardından Columbia'nın Sağlık Direktörü, kasabadaki tüm barların saat 21.00 itibariyle alkol satışını durdurması ve 22.00 itibariyle kapanmasına karar verdi. Direktör Stephanie Browning, "İhlallerin gece geç saatlerde meydana geldiğini görüyoruz. Büyük gruplar toplanıyor, maske takmıyorlar ve sosyal mesafe kurallarına uymuyorlar" diye konuştu.

Alabama Üniversitesi, Cuma günü 481 yeni vaka duyurdu. Bu vesileyle güz döneminin haftalar önce başlamasından bu yana Covid-19'e yakalanan öğrenci sayısı bini aştı. Üniversitenin kampüslerinden birinin bulunduğu Tuscaloosa kasabasının Belediye Başkanı, barların iki pazartesi boyunca kapalı olacağını bildirdi.

Utah'ta bulunan Brigham Young Üniversitesi'nde yüzlerce öğrencinin maskesiz halde görüntülendiği bir partinin fotoğraflarının yayılması endişe yarattı. Belediye başkanının vetosuna rağmen şehir konseyi, kampüsün bulunduğu Provo'da maskesiz gezenlere para cezası verilmesini sağlayacak bir kural çıkarttı.

Enfeksiyon oranının yüksek olduğu Iowa Üniversitesi ve Iowa Devlet Üniversitesi'nin çevresindeki tüm barların da kapatılması için emir verildi.

UNC Chapel-Hill'in rektörü, öğrencilerine kampüs dışı partilere katılmamalarını söyleyen bir açık mektup gönderdi.