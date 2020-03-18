ABD'de yaşayan Türk çift, '3 ila 10 dakikada Koronavirüs testi yapabilen' kit geliştirdiklerini duyurdu

ABD'de yaşayan Serhat Pala ve Zeynep Ilgaz Pala, "bir damla kanla 3-10 dakikada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testi yapabilen" kit ürettiklerini açıkladı.

Pala çifti, yaptıkları açıklamada, California’nın San Diego kentinde kurdukları "Confirm Biosciences" adlı şirketlerinde yaptıkları çalışmaları aktardı.

Virüsü taşıyanların kısa sürede tespit edilebilmesi için yaptıkları çalışmalarına bir at önce sonuçlandığını ifade eden Pala çifti, üretim aşamasına geçtiklerini duyurdu.

Pala çifti, dünyayı etkileyen virüs karşısında bir şeyler yapmaları gerektiğine inandıklarını belirterek, ''Ekibimizle gece-gündüz buna yoğunlaştık. 'Hastanelerin laboratuvarlarında kısıtlı imkanlarda çok pahalıya mal olan ve uzun zamana yayılan testleri daha kısa sürede ve çabuk nasıl gerçekleştiririz, binlerce kişiye nasıl umut, çare oluruz' diye yola çıktık. Test kitlerini Çinli ortağımızla üreterek piyasaya sürdük. CE işaretli test kiti, yanal akış teknolojisini (Lateral flow technology) kullanarak virüsü küçük bir damla kan örneği ile tespit etmektedir. 3-10 dakika arasında süren test, Çin, Avrupa ve başka kıtalarda milyonlarca adet satılmaya başlandı.''

Serhat ve Zeynep Ilgaz Pala,"Türkiye'ye bu konuda yardımcı olmak en büyük görevimiz. Sağlık Bakanlığıyla iş birliğine hazırız. Bize www.confirmbiosciences.com sitemizden ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.