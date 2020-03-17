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Koronavirüs

ABD'de tuvalet kağıdı bulamayan vatandaşlar 911'i aradı

Tuvalet kağıdı bittiği için aranmaya tepki veren polis departmanı "Yardımımız olmadan hayatta kalabilirsiniz" dedi

17 Mart 2020 10:02

ABD'nin Oregon eyaletinde yeni tip Koronavirüs salgını sonrası evlerine stok alışverişi yapan vatandaşlar tuvalet kağıdı kalmadığı için paniğe kapıldı.

Oregon Polis Departmanı, marketlerde tuvalet kağıdı kalmadığı için 911'i arayan vatandaşlara tepki verdi. 

Polis Departmanı'nın Facebook hesabından yapılan açıklamada  "Bu duyuruyu yapmak zorunda kaldığımıza inanması gerçekten güç: tuvalet kağıdınız bitti diye lütfen 911'i aramayı bırakın. Yardımımız olmadan hayatta kalabilirsiniz." ifadelerini kullanıldı. 

ABD'nin Oregon eyaletinde şu ana kadar 39 Koronavirüs vakası tespit edildi. 

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