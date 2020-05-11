ABD'de tutuklu bulunan vatandaşlarının sağlık durumundan "endişe duyan" İran, salgın günlerinde tutuklu mübadelesi çağrısında bulundu

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İran, Koronavirüs salgını sırasında ABD'de tutuklu bulunana vatandaşlarının sağlığından endişe duyduğunu ve tutuklu mübadelesi yapmaya hazır olduklarını duyurdu.

Khabaronline'ın aktardığına göre İran hükûmet sözcüsü Ali Rabiei, "İranlı ve ABD'li tutukluları takas etmeye hazırız. Bu konutu konuşmak istiyoruz ancak ABD tarafı henüz yanıt vermedi" dedi.

Rebiei, "Cezaevleri'ndeki İranlıların sağlığı ve güvenliğinden endişeliyiz. ABD, Koronavirüs salgını sırasında İranlıların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür" diye konuştu.

Hükûmet sözcüsü, takas için üçüncü bir ülkenin devreye girmesinin gerekmediğini ifade etti.

İran ve ABD, 2019 yılında tutuklu takasında bulunmuştu.