T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

ABD'de semptom göstermeyen Covid hastaları için izolasyon süresi 5 güne indirildi

28 Aralık 2021 07:31

T24 Dış Haberler

ABD'de semptom göstermeyen ancak Koronavirüs testi pozitif çıkan hastaların 10 gün yerine 5 gün kendini izole etmesi tavsiye edildi.

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), 5 günlük izolasyonu tamamladıktan sonra asemptomatik hastaların, 5 gün boyunca diğer insanların yanında maske takmasını tavsiye etti.

CDC; aşı olmayan, BioNTech aşısının 2. dozunun olmasının üzerinden 6 aydan fazla geçen,  Johnson & Johnson  aşısı olmasının üzerinden 2 ay fazla geçen ve hatırlatıcı doz olmayan kişilerin de Koronavirüs hastasıyla temas etmeleri durumunda 5 gün izolasyonda kalmasını tavsiye etti. Daha önce tavsiye edilen izolasyon süresi temaslılar için de 10 gündü.

Öte yandan, hatırlatıcı doz yaptıran kişilerin temaslı olmaları durumunda da kendilerini izole etmelerine gerek olmadığı, 10 gün boyunca maske takmalarının yeterli olduğu belirtildi.

CDC verilerine göre Omicron varyantı, ABD'deki vakaların yüzde 73'ünü oluşturuyor.

 

abdkoronavirüsvakacovidhastaları
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24