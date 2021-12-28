ABD'de semptom göstermeyen Covid hastaları için izolasyon süresi 5 güne indirildi

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ABD'de semptom göstermeyen ancak Koronavirüs testi pozitif çıkan hastaların 10 gün yerine 5 gün kendini izole etmesi tavsiye edildi.

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), 5 günlük izolasyonu tamamladıktan sonra asemptomatik hastaların, 5 gün boyunca diğer insanların yanında maske takmasını tavsiye etti.

CDC; aşı olmayan, BioNTech aşısının 2. dozunun olmasının üzerinden 6 aydan fazla geçen, Johnson & Johnson aşısı olmasının üzerinden 2 ay fazla geçen ve hatırlatıcı doz olmayan kişilerin de Koronavirüs hastasıyla temas etmeleri durumunda 5 gün izolasyonda kalmasını tavsiye etti. Daha önce tavsiye edilen izolasyon süresi temaslılar için de 10 gündü.

Öte yandan, hatırlatıcı doz yaptıran kişilerin temaslı olmaları durumunda da kendilerini izole etmelerine gerek olmadığı, 10 gün boyunca maske takmalarının yeterli olduğu belirtildi.

CDC verilerine göre Omicron varyantı, ABD'deki vakaların yüzde 73'ünü oluşturuyor.