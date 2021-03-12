ABD'de uzmanlardan uyarı: Covid-19 önlemlerini gevşetmek için erken

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ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları bir süredir düşüşte. Ancak önümüzdeki birkaç ay içerisinde beklenen ölümlerle birlikte uzmanlar ABD'lileri henüz rahatlamamaları konusunda uyardı.

CNN'in araştırmasına göre; son bir haftada ABD'de günde ortalama 56 bin 240 yeni vaka tespit edildi. Bunun Ekim ortasından beri en düşük rakam olması birçok insanı rahatlamaya itiyor ancak Sağlık Ölçütleri ve Değerlendirme Enstitüsü'ne göre şu anki politikalar devam ederse Nisan ayında 23 bin kişi daha ölebilir.

Philedelphia Çocuk Hastanesi Aşı Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Paul Offit, Perşembe günü yaptığı açıklamada ''Kandırılacağımızı düşünüyorum'' dedi. Offit, yaz aylarında sayılar düştükçe insanların rehavete kapılıp her şeyin normale döndüğünü düşüneceğini, eğer aşılama ile en az yüzde 80 nüfus bağışıklığına ulaşılmazsa kışın sayıların yine artacağı yönündeki endişelerini belirtti.

Uzmanlara göre ABD'nin salgın konusunda sıradaki hamlesi çok kritik. Birçok eyalette maske zorunlulukları dahil önlemler gevşetilmeye başlandı. Virüsün daha bulaşıcı varyantlarının türemesi ile birlikte Sağlık Ölçütleri ve Değerlendirme Enstitüsü Covid-19 ölümleri tahminlerini 1 Temmuz'a kadar 22 bin kişi daha arttırdı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Rochelle Walensky, NBC Nightly News röportajında Mart ve Nisan aylarının salgının gidişatı açısından oldukça önemli olacağını söyledi.

Walensky, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Bir yandan bahar tatilinden sonra yeni bir dalgalanmaya neden olabilecek bu aşırı bulaşıcı virüs ile karşı karşıyayız. Öte yandan aşıları hızla arttırıyoruz ve asıl yapmak istediğimiz aşıların etkisini göstermesine fırsat vererek virüsün tekrar yayılmasını önlemek.''

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında, ABD'de bugüne kadar neredeyse 30 milyon kişi virüsle enfekte olurken, 543 bin 738 kişi de hayatını kaybetti.