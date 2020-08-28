ABD'de polisin sırtından ateş etmesi sonucu felç kalan siyah vatandaş hastane yatağında kelepçeli tedavi ediliyor!

T24 Dış Haberler

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin sırtından ateş etmesi sonucu felç kalan siyah vatandaş Jacob Blake'in hastanede tedavi görürken yatağa kelepçeli olduğu belirtildi.

CNN'de yer alan habere göre, Blake'in amcası, hastanede yatan 29 yaşındaki Blake'i ziyaret eden babasının oğlunu yatağa kelepçeli bir şekilde gördüğünde çok üzüldüğünü aktardı. Amca Justin Blake, "Bu, yarasına bir hakaret. Felç oldu, yürüyemiyor ve onu yatağa kelepçelediler. Neden?" dedi.

ABD'li girişimci ve Demokrat Parti'nin eski başkan aday adayı Andrew Yang da Blake'in babasıyla konuştuğunu söyledi. Yang, babanın oğlunu kelepçeli gördüğü için öfkelendiğini "Babası 'zincir' kelimelerini kullandı. Bana 'oğlum zincirlenmiş' dedi" sözleriyle aktardı.

Ne olmuştu?

Kenosha kentinde bir polis geçtiğimiz pazar günü aile içi şiddet ihbarı üzerine bir adrese gitmişti. Tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığı ifade edilen siyah Jacob Blake ise polis ile bilinmeyen bir nedenle tartışmış ve daha sonra arabasına yönelmişti. Blake, arabasına bindiği sırada bir polis arkasından 8 el ateş ederken, olay anında ikinci bir polis de elinde silahıyla arabanın yanına gelmişti.

O anlar çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedilirken, çevredekiler de büyük panik yaşamıştı. Görgü tanıkları, Blake'in tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve bu sırada polislerin geldiğini ifade etmişti. Polisin siyahi vatandaşı vurduğu anların sosyal medyada hızla yayılması üzerine yüzlerce protestocu sokaklara dökülmüştü. Öte yandan polisin arkasından 8 el ateş ettiği Blake'in felçli kaldığı açıklanmıştı.

TIKLAYIN - ABD'de polisin sırtından vurduğu siyah vatandaş Jacob Blake için düzenlenen protestoda iki kişi vurularak öldürüldü!