ABD'de polisin sırtından vurduğu siyah vatandaş Jacob Blake için düzenlenen protestoda iki kişi vurularak öldürüldü!

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin arkadan 8 kez ateş ederek ağır yaraladığı siyah vatandaş Jacob Blake için düzenlenen protestoların 3'üncü gününde iki kişi vurularak öldürüldü.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'de ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestoların sürdüğü ayların ardından Wisconsin'de siyah vatandaş Blake'in polis tarafından arkasından vurularak yaralanmasına tepki büyüdü. Protestoların üçüncü gününde Black Lives Matter eylemcilerin karşısına silahlı bir grup çıktı.

Görgü tanığı ifadelerine göre, gece saatlerinde iki grup karşı karşıya geldi. Gece çekilen görüntülerde ağır silahlı bir grup beyaz erkeğin olduğu görüldü. Bölge şerifi David Beth, protestoculardan birinin başından, diğerinin ise göğsünden vurulduğunu söyledi.

Beth, ırkçılık karşıtı protestolar sırasında sokağa çıkan grubun 'Kenosha sokaklarında kol gezen' bir milis grubu olduğunu söyledi ancak protestocuları vuran kişinin milis gruptan olup olmadığının kesinleşmediğini belirtti.

Kenosha kentinde, Blake'in vurulduğu günden bu yana protestolar devam ediyor. Vurulduktan sonra hastanede tedavisi süren Blake'in ise belden aşağısının felç kaldığı belirtildi.