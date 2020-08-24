ABD'de polis, markette rastgele insanlara sarılıp, "Covid oldun" diyen adamı arıyor

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ABD'nin Massachusetts eyaletinde polis, süpermarkette rastgele yabancılara sarılıp onlara Koronavirüs bulaştırdığını söyleyen bir adamı arıyor.

Polis kayıtlarına göre. 15 Ağustos Cuma akşamı saat 7 sularında bir adam, Springfield'daki Walmart şubesinde rastgele insanlara yaklaşıp onlara sarıldı.

Kamera kayıtlarında adamın siyah tişört ve kamufulaj şort giydiği görülüyor.

Springfield Polis Departmanı'nın açıklamasına göre bir noktada şüpheli bir alışverişçinin elindeki malzemeleri kapıp ona sarıldı ve ardından, "Sana Covid kucaklaması yaptım. Koronavirüs oldun" dedi.

Massachusetts eyalet yasalarına göre insanları kucaklayan kişi Koronavirüs taşımıyor bile olsa suç işlemiş sayılacak. Polis, bahsi geçen adamı saldırı ve yaralama ile terör tehditi yapma suçundan arıyor.