ABD'de Koronavirüs mutasyonu sonucu ortaya çıkan yeni varyanta rastlandı

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İlk olarak Britanya'da görülen ve Koronavirüs mutasyonu sonucu ortaya çıkan yeni varyantın ABD'de bir kişide ilk defa tespit edildiği duyuruldu.

Daha bulaşıcı olduğu düşünülen 'B.1.1.7'nin Colorada eyaletinde bir kişide tespit edildiği ifade edildi.

Colorado Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada varyantı taşıdığı tespit edilen kişinin 20'li yaşlarında olduğu ve seyahat geçmişi olmadığı belirtildi. Vali Jared Polis, eyalet sağlık yetkililerinin virüsün hastaya nasıl bulaşmış olabileceğini tespit etmek için çalışmalara başladığını ifade etti.

Bu vakaya kadar ülkede daha önce mutasyona uğramış Koronavirüs varyantı tespit edilmese de Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) yüksek ihtimalle 'B.1.1.7'nin ABD'de yayılmaya başladığını ifade etmişti.

CDC'den yapılan açıklamada, "ABD ile virüsün vakalarda yaygın olarak görüldüğü Birleşik Krallık arasındaki seyahatler virüsün ABD'ye taşınmış olma ihtimalini artırıyor" denilmişti.

Mutasyona uğramış Koronavirüs varyantı şu ana kadar aralarında İspanya, Güney Kore ve Avustralya da bulunan en az 17 ülkede tespit edildi.