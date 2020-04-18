ABD'de Koronavirüs kaynaklı personal azlığı sebebiyle "2 milyon kadar" tavuk itlaf edilebilir

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Koronavirüs'ün yarattığı personel problemleri sebebiyle ABD'nin Delaware ve Marylan eyaletlerinde "devasa" miktarda tavuk piyasaya sürülmeyecek ve itlaf edilecek.

Independent'ın aktardığına göre Allen Harim Foods, tavuk yetiştiricilerine gönderdiği bir mektupta "sahadaki tavuk sayısını azaltmaları gerekeceğini" ifade etti.

Sektörde bu ifade, tavukların piyasaya sürülmeyip, öldürülmesi anlamına geliyor.

8 Nisan tarihinde gönderildiği belirtilen mektupta Allen Harim Foods'un personel sayısının azalması nedeniyle gerekli yaşa veya kiloya ulaşan tavukları yeterli seviyelerde toplayamadığı belirildi.

Yerel basına açıklamada bulunan Delaware merkezli bir tavukçuluk şirketi, Allen Harim Foods'un kararı sonucunda yaklaşık iki milyon tavuğun itlaf edilebileceğini söyledi.

Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA) grubu, Allen Harim Foods'a tavukların "insanca" itlaf edilmesi için çağrıda bulundu.