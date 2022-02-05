ABD'de Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 900 bini geçti

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ABD'de Koronavirüs'ün Omicron varyantıyla mücadelenin efektif yollarını bulmak için çalışmalar sürerken, cuma günü ülkedeki toplam Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 900 bini geçti.

Pandeminin başından bu yana ülkede yaşanan Covid kaynaklı ölüm sayısı Indianapolis, San Francisco, ve Charlotte şehirlerinin nüfuslarını geçti.

Koronavirüs aşılarının ağır hastalığı ve ölümü engellemekte çok etkili olduğu görülse de ABD'de aşı hala en çok tartışılan başlıklar arasında.

ABD, dünyada en fazla Koronavirüs kaynaklı ölüm yaşayan ülke. Kayıtlara geçmeyen birçok insanın da direkt veya dolaylı olarak Covid'den öldüğü, bu yüzden gerçek ölüm sayısının çok daha yüksek olduğu düşünülüyor.

Brown Üniversitesi Kamu Sağlığı Okulu Dekanı Dr. Ashish K. Jha, nisan itibariyle ABD'de ölü sayısının 1 milyonu geçebileceğini ifade etti.