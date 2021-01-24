ABD'de Koronavirüs aşısı olan bir kişi saatler sonra öldü

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşılar tüm dünyada uygulanmaya başladı. ABD'de aşı olan bir kişinin saatler sonra ölmesi ise aşıların güvenirliğini tekrar tartışmaya açtı.

ABD basınında, California eyaletindeki Sacramento kentinde Koronavirüs aşısı olan bir kişinin saatler içinde ölmesini tartışılıyor. İsmi açıklanmayan kişinin Aralık ayında Koronavirüs'e yakalandığı belirtilirken Placer County Şerif Ofisi, 21 Ocak’ta aşı olan kişinin saatler içinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayla ilgili başka detay verilmedi.

Güvenlik güçleri yaşamını yitiren kişiye hangi aşının verildiğinin bilinmediğini söylerken, “Bu olayı aktif olarak inceleyen birçok lokal, eyalet ve federal kurum bulunmaktadır. Henüz ölüm sebebi ile ilgili net bir bilgimiz yok, soruşturma devam ediyor” açıklamasını yaptı.

CBS’in Sacramento’da yayın yapan ayağı ise, Şerif’in “Otopsi pazartesi günü yapılacak” dediğini aktardı.