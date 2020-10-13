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Koronavirüs

ABD'de ilk defa bir hasta ikinci kez Koronavirüs'e yakalandı

Dünya genelinde iki defa enfekte olan kişi sayısı 5'e çıktı

13 Ekim 2020 11:32

ABD'de yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) iki kez yakalanan vaka ilk kez gerçekleşti. 25 yaşındaki bir erkek Covid-19'u atlattıktan sonra yeniden yakalanarak kayıtlara geçti.

The Guardian'da yer alan habere göre,  Lancet Enfeksiyon Hastalıkları Dergisi'ne ABD'nin ilk iki defa Koronavirüs enfekte olan hastası geçti. Altta yatan herhangi bir sağlık sorunu olmadığı bilinen ABD'li 25 yaşında bir erkek iki kere Covid-19'a yakalandı. 

Hastanın ilk yakalandığında evde atlattığı ancak iki defa Koronavirüs'e yakalandığında hastaneye yatarak oksijen desteği almak zorunda kaldığı belirtildi. 

Dünya genelinde Koronavirüs'e iki kere yakalanan örneklerin sayısı 5'e çıkmış oldu. Diğer örnekler, Belçika, Hollanda, Hong Kong ve Ekvador'da görülmüştü. 

 

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