ABD'de iki sırtlanın Koronavirüs testi pozitif çıktı

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ABD'deki Denver Hayvanat Bahçesi'nde 2 sırtlanın Koronavirüs'e yakalandığı tespit edildi. Daha önce sırtlanlar arasında hiç vaka görülmemişti.

Ulusal Veterinerlik Hizmetleri Laboratuvarları tarafından yapılan açıklamaya göre hayvanat bahçesindeki birkaç aslanın hastalanmasının ardından çeşitli hayvanlardan örnekler alındı.

Sırtlanların yanı sıra hayvanat bahçesindeki 11 aslan ve 2 kaplanın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, "Sırtlanlar güçlü ve dirençli olmalarıyla ünlüdürler. Karakabarcık, kuduz ve gençlik hastalığına karşı toleranslıdırlar. İyileşmeleri bekleniyor" denildi.

Yetkililer, 22 yaşındaki Ngozi ve 23 yaşındaki Kibo isimli sırtlanların "uyuşukluk, burun akıntısı ve öksürük" gibi hafif semptomlar gösterdiğini ifade etti.