ABD’de görev yapan Prof. Derya Unutmaz’dan Omicron’a karşı 3 uyarı

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Omicron varyantı, dünyada olduğu kadar Türkiye’de de 1 haftada katlanan vaka sayılarıyla etkisini gösteriyor. ABD’de Jackson Laboratory’de Bağışıklık Uzmanı olarak görev yapan Prof. Derya Unutmaz, Omicron'a karşı uyarılarda bulundu.

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirmelerde bulunan Prof. Unutmaz’ın 3 uyarısı şöyle:

1- Aşıda imza doğru strateji değil

ABD’de aşı öncesi imza atmanız gereken bir kağıt yok. Hiçbir şekilde bir forma imza atmanız istenmiyor çünkü bu aşılar kabul görmüş onaylanmış aşılar. Türkiye’de neden imza atılıyor ve özellikle mRNA aşısına bu yapılıyor bilmiyorum. Haklı olarak insanlarda yanlış bir algı oluşuyor. Neden bunda imzalıyorum da diğer aşıda imzalamıyorum diye. Bu çok yanlış bir strateji ve insanların aklında şüphe yarattı. Milyarlarca doz aşı yapıldı şimdiye kadar. Bu aşılar inanılmaz derecede güvenli. Bütün olabilecek yan etkiler ortaya çıktı. Ağır geçirebileceğiniz ölümcül olabilecek hastalığa karşı da koruyorlar. Ya aşı olacaksınız Omicron olacaksınız, ya da aşısız Omicron olacaksınız bu virüsten kaçış yok diyebilirim. Böyle bir durumla karşı karşıyayken onay formunu doğru bulmuyorum. Amerika ve İngiltere’de onay formunun olmadığını biliyorum. Amerika’da bu tür konulara çok dikkat edilir, hastaneye gittiğiniz zaman 50 adet form imzalarsınız ama aşı konusunda böyle bir form yok.

2- 5-11 yaş arası çocukların aşılanması gerekli; neden riske giriyoruz?

Türkiye’de aşı olmamış 11 yaş altı çocuklar var ve onlar tehdit altındalar. Aşı olsa bile bağışıklığı zayıf olan kanser hastası gibi hastalar ya da yaşlı olan insanlar hala tehdit altınlar. Toplum olarak seferberlik ruhuyla savunmamız lazım ki diğer insanları da koruyabilelim. Bunu kabul etmeyenler bence çok bencilce davranıyorlar ve kurumlar ve hükümetler de buna göre tedbirlerini alacaklar. Maalesef çocuklar çok savunmasızlar. 5-11 yaş arası çocukların muhakkak aşı onaylanmalı. Amerika’da yüzde 30 doz yapılıyor ve hiçbir yan etki gözükmedi ve koruyuculuğu da çok iyi. Çocukların genelinde hafif geçtiği doğru ama yüzde 1’inde bile ağır geçse neden o riske girelim? Çocuklarımızı korumamız gerekiyor ve endişe eden velilere en azından bu hak tanınmalı.

3- TURKOVAC bizi gururlandırır ama verileri yayınlanmadı

Ülkemizde aşı çalışmalarının yapılmış olması çok çok değerli. Bunlar hem deneyimi hem üretim kapasitesini artırıyor. Ancak bilimin net bir yolu vardır. Bunun dışına çıkamazsınız. Bunu siyasi ideolojik bir görüşün içine koyamazsınız. Turkovac ile ilgili yorum yapamıyorum çünkü veri ve yayın yok. Birisinin kalkıp “bu çok iyi çalışıyor” demesi yeterli değil, öyle olsaydı o zaman bizim yayın yapmamıza gerek kalmazdı. Bu bütün aşılar için söz konusu. mRNA aşıları için yüzlerce binlerce yayın var. Bu verileri görmeden bilgimiz olmadan bir şey söyleyemeyiz. Belki çok harika bir aşı. Bu Türkiye için çok önemli bir konu. Buradan çıkan bir aşının dünyada da kabul görmesi gurur verir bize.