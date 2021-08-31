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Koronavirüs

ABD'de Duke Üniversitesi, ekim başına kadar Koronavirüs aşısı olmayan çalışanlarını işten çıkaracak

31 Ağustos 2021 12:12

T24 Dış Haberler

ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından Duke Üniversitesi, 1 Ekim tarihine kadar Koronavirüs aşısı yaptırmayan çalışanlarının işlerine son verilebileceğini ifade etti. 

Duke'un yayımladığı bildiriye göre tüm çalışanlardan 1 Ekim saat sabah 10.00'a kadar aşılandıklarına dair belge sunmaları istendi. 

Belirlenen tarihe kadar aşılanmayan çalışanlar maaşsız zorunlu izne çıkarılacak ve kendilerine "Son uyarı" verilecek. Bu uyarıdan sonra 7 gün içinde tek dozluk Johnson & Johnson aşısı veya Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarından birinin ilk dozunu yaptırmayan çalışanlar kovulacak. 

Uyarıdan sonra aşının ilk dozunu olanlara ikinci dozu yaptırdıklarına dair kanıt sunmaları için de 6 hafta süre verilecek. 

Çalışanlar sağlık sorunları veya dini gerekçelerle aşı yaptıramayacaklarını ifade ediyorsa yönetime aşı olmamak için başvuruda bulunabilecek.

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