ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini geçti

ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ölenlerin sayısı 500 bin 38'e, vaka sayısı da 28 milyon 384 bin 461'e yükseldi.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan verilere göre, virüs nedeniyle 1829 kişi daha öldü ve toplam ölü sayısı 500 bin 38'e yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 18 milyon 481 bini, Koronavirüs testi yaptıranların sayısı da 337 milyon 704 bini geçti.

Aşı yapılanların sayısı 55 milyon 220 bini aştı

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), federal hükümet tarafından eyaletlere dağıtılan aşı sayısının 71 milyon 657 bini, toplam aşı yaptıranların ise 55 milyon 220 bini geçtiğini kaydetti.

CDC'nin internet sitesinde güncellenen yeni rakamlara göre, 39 milyon 670 binden fazla kişiye ilk doz, 15 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Covid-19 aşısı yapıldı.