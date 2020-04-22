ABD'de Covid-19 kaynaklı ilk ölüm, kayıtlara geçenden haftalar önce gerçekleşmiş

ABD'nin California eyaletinde yapılan bir otopsi sonucu, ülkede ilk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedenli ölümün, kayıtlara geçenden haftalar önce gerçekleştiği ortaya çıktı.

Seattle kentinde 26 Şubat'ta kaydedilen ölümün, ülkedeki ilk ölüm vakası olduğu düşünülüyordu. Ancak 6 ve 17 Şubat tarihlerinde, California'da hayatını kaybeden iki kişinin otopsi örneklerinin yeniden incelenmesi sonucu, Covid-19'dan öldükleri belirlendi.

Adli tıp kurumundan yapılan açıklamada, "Bu kişiler testlerin sınırlı yapılabildiği bir dönemde evlerinde hayatlarını kaybettiler" denildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), salgının ilk ortaya çıktığı dönemde yalnızca yurt dışı seyahat geçmişi olan ve semptomları gösteren kişiler üzerinde test yapılmasına izin veriyordu.

Açıklamada, Covid-19 kaynaklı olarak daha fazla ölüm keşfedilmesinin beklendiğin de ifade edildi.

