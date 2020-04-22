Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 2.5 milyonu geçerken pek çok ülke ekonomilerin tekrar açılması için salgınla yaşama planlarını yapmaya başladı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Robert Redfield ise ikinci dalganın çok daha yıkıcı olacağı uyarısını yaptı.

Washington Post'da yer alan habere göre, yeni tip Koronavirüs salgınının dünyadaki son durumunu değerlendiren ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Robert Redfield, salgında daha 'yıkıcı' olacağını söylediği ikinci dalga için gelecek kışı işaret etti. Redfield, "Gelecek kış bu virüsün etkisinin şu an olandan daha zorlu geçme ihtimali var. Gelecek kış Koronavirüs salgını grip salgını ile aynı döneme denk gelecek" dedi.