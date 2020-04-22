"Yaz aylarında grip aşısı teşvik edilmeli"
Redfield, sosyal mesafenin önemini vurgularken, ABD'de geçen hafta başlayan ve Donald Trump'ın da desteğini alan izolasyon karşıtı eylemlerin sürece hiç yardımcı olmadığını söyledi.
Salgınla mücadele edildiği sürece Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin daha çok elemana ve kaynağa ihtiyacı olması gerektiğini söyleyen Dr. Redfield, ABD'de gelecek kışa hazırlık için yaz aylarından itibaren grip aşısı için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Redfield, grip aşısının en azından grip kaynaklı hastaneye yatışların azaltılabileceğini söyledi.