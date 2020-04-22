 
Redfield, iki solunum enfeksiyonu kaynaklı salgının sağlık sistemlerine dayanılmaz bir yük bindireceğini söyledi ve ABD'de şu ana kadar bile 42 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı. Redfield, ABD'de federal ve eyalet yetkililerinin salgınla yaşanacak gelecek aylar için hazırlık yapması gerektiğini, evde kalma çağrıları hafifletirilirken sosyal mesafenin devam etmesi gerektiğini söyledi. 

"Yaz aylarında grip aşısı teşvik edilmeli"

Redfield aynı zamanda enfekte olan kişilerin tespitinin geniş çerçeveye yayılması gerektiğini ve temas eden herkesin takip edilmesinin şart olduğunu söyledi. 

Redfield, sosyal mesafenin önemini vurgularken, ABD'de geçen hafta başlayan ve Donald Trump'ın da desteğini alan izolasyon karşıtı eylemlerin sürece hiç yardımcı olmadığını söyledi. 

Salgınla mücadele edildiği sürece Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin daha çok elemana ve kaynağa ihtiyacı olması gerektiğini söyleyen Dr. Redfield, ABD'de gelecek kışa hazırlık için yaz aylarından itibaren grip aşısı için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Redfield, grip aşısının en azından grip kaynaklı hastaneye yatışların azaltılabileceğini söyledi.