ABD'de Covid-19 aşısı üzerinde çalışan Novavax'in ilk faz sonuçları olumlu oldu

ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarını sürdüren üçüncü bir şirket olan Novavax, aşı çalışmalarının ilk fazında aşının güvenli olduğu ve bağışıklık oluşturduğunu açıkladı.

CNN'in aktardığına göre, Novavax'in 131 gönüllü üzerinde iki doz olmak üzere denediği aşı antikor üretimi sağladı. Üretilen antikorun Covid-19 atlatmış insanların vücudunda bulunandan 4 kat fazla çıktığı belirtildi. Aşının aynı zamanda 16 gönüllünün sonuçlarında yapılan incelemeyle bir bağışıklık hücresi türü olan T hücrelerini de harekete geçirdiği kaydedildi.

Aşının uygulandığı gönüllülerden 5'inde mide bulantısı, kas ağrısı, orta yükseklikte ateş gibi yan etkiler görüldüğü belirtildi.

Novavax yöneticisi Dr. Gregory Glenn, "Bu gerçekten umut verici bir haber" dedi.

Aşının ilk fazının sonuçları bilim dergilerine gönderildi ancak henüz bir hakem heyetinden geçmedi.