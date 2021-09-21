Aşı karşıtı radyocuların ölüm haberleri gelirken ABD'de yanlış bilginin yayılmasında yerel radyo programlarının etkisi tartışılıyor

ABD’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşılarıyla ilgili yanlış bilgi yayan yerel radyocu programcılarının hayatını kaybettiğine ilişkin haberler ardı ardına gelirken, programlarda yayılan yanlış bilgiler endişe veriyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fox News, Newsmax ve One America News daha aşırı sağcı televizyon kanalları ve Facebook genellikle komplo teorileri için bir kaynak olarak görülse de, sahne arkasında binlerce küçük radyo istasyonu ABD genelinde muhafazakar medyadan oluşan bir ağ oluşturuyor.

Tennessee eyaletinin önde gelen sağcı yerel radyo sunucusu Phil Valentine, Beatles parçası Taxman'a dayanan bir Anti-Covid aşısı olan Vaxman adlı bir şarkı yayınlamıştı. Florida eyaletinde yaşayan Marc Bernier ise, kendisini “Aşı Karşıtı Bey” ilan etmişti. Yine Florida'dan Dick Farrel, dinleyicilerini aşılanmamaya çağırırken Jimmy DeYoung isimli radyocu canlı yayında aşının "halk üzerinde bir kontrolü biçimi" olduğunu söyledi.

Dördü de ağustos ayında Covid-19'dan öldü. Bir diğer muhafazakar radyo sunucusu Bob Enyart da, dinleyicilerine "ahlaksızca geliştirilmiş" aşıları boykot etmelerini söyledikten haftalar sonra 13 Eylül'de öldü.

Medya gözlemcisi Media Matters’ın başkanı Angelo Carusone, yanlış bilginin yayılması açısından yerel radyonun etkisinin yeterince fark edilmediğini söyledi.

Carusone, bir radyo istasyonunun yayın lisansı alabilmesi için iki şey vaat etmesi gerektiğini söyledi. Bir, anteni aşırı zorlamamak. İki: Yayın lisansı alabilmenin temel ilkelerine uymak. Ancak Carusone, ikincisinin genellikle az denetlendiğini söyledi.