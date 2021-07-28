ABD'de CDC, düzenlemesinde revizyona gitti: Vaka sayılarının yüksek olduğu yerlerde aşılılar da maske takmalı

T24 Dış Haberler

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri(CDC), 2 ay önce aldığı kararı revize ederek Koronavirüs vakalarının arttığı bölgelerde yaşayan aşılı insanlara da kapalı alanlarda maske takma çağrısında bulundu.

CDC, aynı zamanda okuldaki öğretmen, çalışan, öğrenci ve velilerin aşılı olsalar da olmasalar da maske takması gerektiğini belirtti.

CDC, tavsiye değişikliklerini Florida ile Missouri gibi eyaletlerde Koronavirüs vaka sayısının düzenli olarak artmasının ve aşılı kişiler arasında Delta varyantı yayılımının artmasının ardından yaptı.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky düzenlediği basın toplantısında, "Delta varyantı her gün bizi zekası ile alt etme isteğini gösteriyor" diye konuştu.

CDC, vaka oranının son 7 günde 100 binde 80'den fazla olduğu veya testlerin yüzde 8'inden fazlasının pozitifi sonuç verdiği yerlerde insanların maske takmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti. Sağlık yetkililerinin verileri inceleyerek haftalık olarak düzenlemeye gideceği bildirildi.

Açıklamada, vaka oranının yüksek olmadığı yerlerde yaşayan insanların da evlerinde risk grubundan bir yaşıyorsa kapalı alanlarda maske takmaları tavsiye edildi.