ABD'de bir köpekte yeni tip Koronavirüs tespit edildi

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ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde bulunan Duke Üniversitesi'nde bir çalışmaya katılan ailenin evcil köpeğinde yeni tip Koronavirüs tespit edildi.

CBS News'a konuşan MESSI Direktörü Dr. Chris Woods, "Bildiğimiz kadarıyla ilk kez bir köpekte bu virüs tespit edildi. Şu anda durumla ilgili çok bilgimiz yok, köpeğin hastalığa nasıl maruz kaldığını tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

Pug cins köpekle aynı evde yaşayan bir başka köpek ve kediye de test yapıldığı, ancak onların testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Köpeğin sahiplerinin de Covid-19 hastası olduğu bildirildi.

WRAL-TV'ye konuşan aile doktoru, Winston isimli köpeğin hafif semptomlar gösterdiğini belirtti.

Geçen ay Hong Kong sağlık yetkilileri bir Covid-19 hastasının köpeğinde yeni tip Koronavirüs'e rastladıklarını duyurmuştu.