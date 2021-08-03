ABD'de bir doktor aşılı ve aşısız Covid-19 hastalarının röntgenlerindeki farkı paylaştı

ABD’de bir doktor, aşılı ve aşısız Covid-19 hastalarının akciğerlerinin durumunu röntgenler üzerinden karşılaştırdı. Doktor, aşısız hasta için "Büyük bir ihtimalle oksijen desteğine ihtiyacı olacak" dedi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, St. Louis'deki SSM Health SLU Hastanesi'nden Dr. Ghassan Kamel, geçen yılın aralık ayına göre gördüğü hastaların çoğunu gençlerin oluşturduğunu söyledi. Dr. Kamel, hastalarının çoğunun Koronavirüs’e karşı aşı yaptırmadığını belirtti.

Aşıların etkisini gözler önüne sermek isteyen doktor, iki röntgen gösterdi. Röntgen fotoğraflarından biri Covid-19 aşısı yaptıran bir hasta diğeri ise aşı yaptırmayan bir hastaya aitti.

Dr. Kamel akciğerlerde görünen beyaz noktaların virüs olduğunu belirtirken, hasta bilgilerini korumak için daha fazla ayrıntı vermedi.

Röntgeni inceleyen doktor, aşı yaptırmayan hastanın büyük bir ihtimalle oksijen desteğine ihtiyacı olacağını söyledi.