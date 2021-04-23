ABD'de Bernie Sanders, Wall Street'ten alınan vergilerle devlet üniversitelerinin ücretsiz yapılmasını teklif etti

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ABD'de Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders, devlet üniversitelerini yılda 125 bin dolardan az geliri olan aileler için ücretsiz yapacak bir yasa tasarısı sunmaya hazırlanıyor. Sanders, planın Wall Street'ten alınan vergilerle hayata geçirilmesini hedefliyor.

Plan kabul edilirse devlet üniversitelerini ücretsiz yapmak için gereken harcamanın dörtte üçünü federal hükümet, kalanını da eyaletler yapacak. Tasarıyı Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne Temsilciler Meclisi üyesi Pramila Jayapal sunacak.

Plan aynı zamanda azınlıklara hizmet eden okullara 10 milyar dolar bağışlamayı taahhüt ediyor.

Sanders, "Dünya tarihinin en zengin ülkesinde yüksek eğitim herkes için bir hak olmalı, birkaç kişi için bir ayrıcalık değil" dedi ve ekledi; "Eğer ABD halkı hak ettiği standartlarda yaşayacaksa dünyanın en eğitimli işgücüne ihtiyacımız var" dedi.

Yasa yürürlüğe girerse hisse senedi alım satımlarında yüzde 0,5'lik, vadeli işlemlerde yüzde 0,005'lik ve tahvillerde de yüzde 0,01'lik yeni bir vergi olacak. Bu vergilerle gelecek on yıl içinde 2.4 trilyon dolar toplanması bekleniyor.

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