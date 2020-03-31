ABD'de başkent bölgesinde 'evde kal' emri; uymayanlara para veya hapis cezası verilecek

ABD'nin başkenti Washington D.C. ve komşu eyaletleri Maryland ile Virginia'da yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle 'evde kal' emri verildi. Vatandaşlar evlerinden sadece "kesinlikle gerekli olduğunda" çıkabilecek. Emre uymayanlara cezai yaptırım uygulanacak.

Üç yerel yönetim de daha önce kalabalık toplanmaları yasaklamış, işletme ve okulları kapatmış, vatandaşlarına olabildiğince evde kalma çağrısında bulunmuştu. Dün yapılan açıklamalar artık evde kalmanın bir seçim olmadığını gösterdi. "Zorunlu" olmadığı sürece sokağa çıkanlara para cezası ve potansiyel olarak hapis cezası verilecek.

Maryland Valisi, D.C.'nin komşusu Annapolis'te konuşurken, "Artık Marylandlilerden evlerinde kalmalarını rica etmiyoruz, direktif veriyoruz" dedi.

Washington bölgesinde(Washington D.C, Maryland ve Virginia) 3 bin kişide yeni tip Koronavirüs tespit edildi ve 53 kişi hayatını kaybetti. Hogan, gerekli önlemler alınmazsa, bölgenin durumunun "New York'a benzemeye başlayabileceğini" dile getirdi.

Vatandaşlar sağlık ihtiyaçları ve süpermarket alışverişi için evlerinden çıkabilecek.

Washington D.C. Belediye Başkanı Muriel E. Bowser, ilk başta komşuları gibi sert kararlar almaktan çekinse de, daha sonra kendisi de şehirdeki sosyal mesafe kurallarını sıkılaştırdı ve uymayanlara ceza verileceğini bildirdi.

Benzer kararlar California, Illinois ve birkaç eyalette daha alınmıştı.