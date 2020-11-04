ABD'de başkanlık seçimleri dolar karşısında TL'yi nasıl etkiliyor?

Merkez Bankası’nın faiz artırmama kararıyla her gün TL karşısında yeni bir zirve elde eden dolar bugün ABD Başkanlık Seçimleri’nin ilk sonuçlarıyla dalgalı bir seyir izliyor.

Dolar/TL dün 8.54 zirvesinden Merkez Bankası’nın politika faizi dahil yeni sıkılaştırma adımlarının gelebileceği beklentisiyle gerilemişti. Bu beklentiler arasında bankanın 19 Kasım'daki rutin toplantıdan önce adım atabileceği beklentisi yer alıyordu.

Bu sabah ise fiyatlamalarda daha çok ABD seçimleri öne çıkıyor. Gelişmekte olan para birimleri dolar karşısında yüzde 0.7-yüzde 2.3 civarında değer kaybediyor.

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Seçimlerin ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden arasında başabaş gitmesi iç piyasada dolar ve dün tarihinde ilk kez 10 TL’yi aşan euronun bir nebze gerilemesine neden oldu.

Dolar bu sabah güne 8.4391 TL seviyesinden başladı. Şu dakikalarda 8.49-8.50 TL bandında dalgalanıyor. Öte yandan dün tarihinde ilk kez 10 TL’yi geçen euro ise 9.92 TL ile güne başlarken, dalgalı bir seyirde. Şu dakikalarda 9.93-9.94 TL arasında dalgalanıyor.

Cumhuriyetçi Donald Trump, ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Joe Biden ile yarışıyor. ABD'nin 50 eyaleti ve District of Columbia'nın başkanı belirleyen Seçiciler Kurulu'nda 538 temsilcisi bulunuyor. Seçimi kazanmak için adayların temsilcilerden 270 oy alması gerekiyor. Seçmenler Kurulu delegelerinde henüz kimin üstün geldiğini söylemek için erken; son durumda her iki aday da birbirine yakın bir seyir izliyor.

ABD seçimleri Türkiye açısından daha net bir risk unsuru oluşturuyor. Uzmanlar ABD Başkanlık Seçimi’nde Demokrat aday Joe Biden’ın seçilme ihtimalinin TL’yi zora soktuğu, ABD’nin Biden’ın başkanlığı döneminde Türkiye’ye S-400’ler nedeniyle yaptırım uygulanmasının olası olduğunu belirtiyor.