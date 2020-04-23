ABD'de aşıyı geliştiren federal kurumun direktörü, Trump'ın övdüğü ilacın incelenmesini istedikten sonra görevden alındı

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ABD'de yeni tip Koronavirüs'e karşı aşı geliştirme çalışmalarını yürüten federal kurumun başındaki Dr Rick Bright, ABD Başkanı Donald Trump'ın Covid-19'a karşı etkilerini sık sık övdüğü sıtma ilacı hidroksiklorokin hakkında inceleme başlatılmasını istemesinin ardından görevden alındı.

Dr. Bright, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nın Biyomedikal Gelişmiş Araştırma ve Geliştirme Kurumu'nun (BARDA) direktörlüğünden alındı ve kendisine Ulusal Sağlık Entitüleri'nde daha küçük ölçekli bir görev verildi.

Görevden alındıktan sonra sert bir açıklama yayımlayan Dr. Bright, Sağlık Bakanlığı'nın yönetimini hedef aldı. "Kendisine hidroksiklorokine para yönlendirmesi için baskı yapıldığını" aktaran Bright, "Bu siyasi bağlantıları olanlar tarafından reklamı yapılan potansiyel olarak tehlikeli ilaçlardan sadece biriydi" dedi.

Bright, görevden alınmasıyla ilgili olarak da, "Bunun gerekçesinin Covid-19 ile mücadele için hükûmetin yatırdığı milyarları bilimin henüz onaylamadığı ilaçlara değil de güvenli ve bilimsel olarak kanıtlanmış çözümlere kullanmış olmam olduğuna inanıyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, salgının başlamasından bu yana defalarca hastalar üzerinde hidroksiklorokin kullanılması gerektiğini savundu. Birçok uzman buna karşı çıkarak bahsi geçen ilacın ağır yan etkileri olduğunu ve Koronavirüs'e karşı etkili olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını söylüyordu.