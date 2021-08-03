"ABD'de aşılanmayı tamamlayanların yüzde 99.999'unda ölümle sonuçlanan vaka görülmedi"

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ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin(CDC) raporuna göre Koronavirüs'e karşı aşılanmalarını tamamlayan ABD'lilerin yüzde 99.999'unda hastaneye kaldırılması gereken veya ölümle sonuçlanan bir vaka görülmedi.

CDC'nin raporuna göre 26 Temmuz itibariyle ABD'de aşılanmış 6 bin 239 Koronavirüs hastasının hastaneye kaldırılması gerekti ve bin 263 kişi hayatını kaybetti. 26 Temmuz'da 163 milyondan fazla insan Koronavirüs'e karşı tamamen aşılanmıştı.

Aşılılarda görülen ağır vakaların yaklaşık yüzde 74'ünün 65 yaş üstü ve üzerindeki insanlar olduğu belirtildi.

Rapor için Kaiser Aile Vakfı tarafından incelenen verilere göre tüm vakaların yüzde 90'ından fazlası ve hastanede tedavi gerektiren vakaların yüzde 95'inden fazlası aşısız insanlar arasında görüldü. Bazı eyaletlerde bu oranın yüzde 98'e kadar çıktığı ifade edildi.