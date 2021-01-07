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Dünya Basınında Bugün

"ABD'de anarşi, demokrasi abluka altında": Dünya basını Kapitol binasının basıldığı anları nasıl gördü?

07 Ocak 2021 08:32

T24 Dış Haberler

ABD’nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden’ın seçim sonucunu resmiyete kavuşturacak Kongre oturumunu engellemek isteyen Donald Trump destekçilerinin Kapitol binasına yaptığı baskın, dünya basını manşetlerinde geniş yer buldu. Dünya basınında ABD'deki kaos dolu gece "Demokrasi abluka altında", "ABD'de anarşi" gibi başlıklarla sunuldu. 

TIKLAYIN - Seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump destekçileri ayaklandı; işte saat saat ABD'de tarihi baskın

07 Ocak 2021 tarihinde, ABD'de yaşanan tarihi kaos dünya manşetlerine böyle yansıdı: 

The New York Times | Kapitol’e saldırı tahliyeleri getirdi; bir Cumhuriyetçi, “Bu, Trump’ın onun mirasının bir parçası” dedi

The Guardian | Trump destekçisi çeteler ABD Kapitolü’nü bastı; kaos yaşandı

The Washington Post | Trump destekçisi çeteler Kapitol’ü bastı; Başkan kalabalığı isyan ve şiddete teşvik ediyor

The Daily Telegraph | Demokrasi abluka altında

Daily Express | ABD’de anarşi

Financial Times | Pence’in seçimle ilgili Trump’ı yarı yolda bırakmasıyla isyancılar Kongre’ye akın etti

Le Figaro | Demokrasi zedelendi

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