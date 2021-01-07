"ABD'de anarşi, demokrasi abluka altında": Dünya basını Kapitol binasının basıldığı anları nasıl gördü?

T24 Dış Haberler
ABD’nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden’ın seçim sonucunu resmiyete kavuşturacak Kongre oturumunu engellemek isteyen Donald Trump destekçilerinin Kapitol binasına yaptığı baskın, dünya basını manşetlerinde geniş yer buldu. Dünya basınında ABD'deki kaos dolu gece "Demokrasi abluka altında", "ABD'de anarşi" gibi başlıklarla sunuldu.
TIKLAYIN - Seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump destekçileri ayaklandı; işte saat saat ABD'de tarihi baskın
07 Ocak 2021 tarihinde, ABD'de yaşanan tarihi kaos dünya manşetlerine böyle yansıdı:
The New York Times | Kapitol’e saldırı tahliyeleri getirdi; bir Cumhuriyetçi, “Bu, Trump’ın onun mirasının bir parçası” dedi
The Guardian | Trump destekçisi çeteler ABD Kapitolü’nü bastı; kaos yaşandı
The Washington Post | Trump destekçisi çeteler Kapitol’ü bastı; Başkan kalabalığı isyan ve şiddete teşvik ediyor
The Daily Telegraph | Demokrasi abluka altında
Daily Express | ABD’de anarşi
Financial Times | Pence’in seçimle ilgili Trump’ı yarı yolda bırakmasıyla isyancılar Kongre’ye akın etti
Le Figaro | Demokrasi zedelendi