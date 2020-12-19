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Koronavirüs

ABD'de 5 kişinin Pfizer/BioNTech aşısına alerjik reaksiyon gösterdiği açıklandı

19 Aralık 2020 08:28

T24 Dış Haberler

ABD'de geçen hafta acil kullanım onayı almasıyla binlerce sağlık çalışanına yapılan Pfizer/BioNTech Koronavirüs aşısına 5 kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği duyuruldu.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi'nin Direktörü Dr. Peter Marks, bu alerjik reaksiyonlara polietilen glikol isimli bir kimyasalın sebebiyet vermiş olabileceğini ifade etti. 

Marks, hem Pfizer/BioNTech aşısında hem de Moderna aşısında polietilen glikol bulunduğunu bildirdi. 

FDA geçen hafta Pfizer/BioNTech aşısına, bu hafta da Moderna aşısına acil kullanım onayı vermişti. 

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