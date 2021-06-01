ABD'de 400'den fazla üniversite güz döneminde Koronavirüs aşısı olmayı zorunlu tuttu

Koronavirüs'le geçen bir yılın sonunda ABD'de üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitime hazırlık yaparken 400'den fazla okul, öğrenciler için aşı zorunluluğu getirdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'den 400'den fazla okul yüz yüze yapılacak güz döneminde öğrencilerin Koronavirüs'e karşı aşı yaptırmış olmasını zorunlu kıldı.

Aşı politikası okuldan okula değişiklik gösterdi. Örneğin Michigan Üniversitesi, yalnızca kampüs yurtlarında kalan öğrencilerin aşılanmış olmasını isterken pek çok okul kampüse gelen tüm öğrenciler için zorunlu tuttu.

Üniversitelere aşı zorunluluğu önerisinde bulunan Amerikan Koleji Sağlık Derneği'nin Covid-19 görev gücü başkanı Gerri Taylor "Zorunluluk öğrencilerimizin sosyalleşmesine, grup projelerine katılmasına, yurtlarda kalmasını sağlayacak. Devamlı anksiyete ve korku bir miktar kontrol edilmiş olacak" dedi.

Geçen yıl yüz yüze eğitimi deneyen pek çok üniversitede Koronavirüs vakalarının patlaması nedeniyle yeni dönem için aşı zorululuğu kamu sağlığı uzmanları açısından doğru olsa da aşıyı zorunlu kılmak hukuki açıdan "gri bir alan" olmayı sürdürüyor. ABD Hastings Hukuk Fakültesi'nden profesör Dorit Reiss, yeni dönemde pek çok öğrencinin bu konuda dava açacabileceğini söyledi.