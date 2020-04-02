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Koronavirüs

ABD'de 2 haftada 10 milyon insan Koronavirüs nedeniyle işsiz kaldı

ABD'de işsizlik başvuruları yeni rekor kırdı

02 Nisan 2020 15:43

T24 Dış haberler

ABD'de geçen haftanın işsizlik maaşı başvuruları 6.6 milyona ulaştı. Bir önceki hafta 3.3 milyon olan işsizlik başvurularıyla ABD'de yeni tip Koronavirüs nedeniyle 2 haftada 10 milyon insan işsiz kalmış oldu. 

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 28 Mart haftasında 6.6 milyon oldu. Bu veri geçtiğimiz hafta da 3,3 milyon olarak açıklanmıştı.

ABD'de işsizlik başvuruları 2000 yılından beri rekor kırdı

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