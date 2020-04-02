ABD'de 2 haftada 10 milyon insan Koronavirüs nedeniyle işsiz kaldı
ABD'de işsizlik başvuruları yeni rekor kırdı
02 Nisan 2020 15:43
T24 Dış haberler
ABD'de geçen haftanın işsizlik maaşı başvuruları 6.6 milyona ulaştı. Bir önceki hafta 3.3 milyon olan işsizlik başvurularıyla ABD'de yeni tip Koronavirüs nedeniyle 2 haftada 10 milyon insan işsiz kalmış oldu.
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 28 Mart haftasında 6.6 milyon oldu. Bu veri geçtiğimiz hafta da 3,3 milyon olarak açıklanmıştı.
ABD'de işsizlik başvuruları 2000 yılından beri rekor kırdı
Morgan Stanley'in bu hafta için işsizlik başvuru tahmini 4.5 milyon, Goldman Sachs'ın tahmini ise 5.5 milyondu.