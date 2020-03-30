Fed: Üç ay içinde ABD'de 47 milyon kişi işsiz kalabilir

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaptığı bir hesaba göre 47 milyon Amerikalı önümüzdeki üç ay içinde işini kaybedebilir. Bu durumda işsizlik oranı yüzde 32’yi aşmış olacak.

Fed tarafından yapılan son analizde, bu rakama "kabaca bir hesaplamayla" varıldığı belirtildi. ABD’de geçen hafta 3,28 milyon kişi işsizlik yardımına başvuru yapmıştı. Bu sayının artması bekleniyor.

İşten çıkarmalara son örneklerden biri perakende giyim mağazası zinciri Macy’s oldu. Şirket 130 bin çalışanının çoğunu pazartesi günü ücretsiz izne ayırdığını açıkladı.

ABD'de vaka sayısı pazar akşamı itibariyle 140 bin'i aşmış durumda.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ölü sayısı da 2 bni 493'e ulaştı. ABD, geçen hafta vaka sayısında İtalya ve Çin'i geçmişti.