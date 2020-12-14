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Bilim / Teknoloji

ABD 'casus uydusu'nu uzaya yolladı

Ulusal Keşif Ofisi'ne ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor

14 Aralık 2020 12:50

Amerika Birleşik Devletleri "NROL-44" 'casus uydusu'nu uzaya gönderdi. ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Ofisi'ne ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.

NTV’nin haberine göre, işlevi gizli tutulan uydu Boeing ve Lockheed Martin ortaklığı United Launch Allience (ULA) tarafından üretilen "Delta 4" ağır taşıyıcı roketiyle, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Uydunun 26 Ağustos ve 26 Eylül'de planlanan fırlatışları, teknik sorunlar nedeniyle ertelenmişti.

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